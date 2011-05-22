Нил Ирдли
№23
Защитник
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Команда
Линкольн
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
6 нояб. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 2
Блэкпул
22.05.2011 22 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
4
Блэкпул
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
14.05.2011 14 мая 2011 сб 14:45
Блэкпул
4 : 3
Болтон
14.05.2011 14 мая 2011 сб 14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Блэкпул
4
Болтон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 19:30
Тоттенхэм
1 : 1
Блэкпул
22'
22'
22'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Тоттенхэм
1
Блэкпул
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:00
Блэкпул
0 : 0
Сток Сити
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Блэкпул
0
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
Блэкпул
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Блэкпул
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
Блэкпул
1 : 3
Уиган Атлетик
66'
66'
66'
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
66'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Блэкпул
1
Уиган Атлетик
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 15:30
Блэкпул
1 : 3
Арсенал
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Блэкпул
1
Арсенал
3
был в запасе
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 15:30
Фулхэм
3 : 0
Блэкпул
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Фулхэм
3
Блэкпул
0
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
Блэкберн
2 : 2
Блэкпул
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Блэкберн
2
Блэкпул
2
был в запасе
07.03.2011 07 марта 2011 пн 23:00
Блэкпул
1 : 3
Челси
07.03.2011 07 марта 2011 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Блэкпул
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Блэкпул
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
4
Блэкпул
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
22.02.2011 22 февр. 2011 вт 23:00
Блэкпул
3 : 1
Тоттенхэм
22.02.2011 22 февр. 2011 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкпул
3
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
Блэкпул
1 : 1
Астон Вилла
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкпул
1
Астон Вилла
1
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 18:00
Эвертон
5 : 3
Блэкпул
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Эвертон
5
Блэкпул
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
Блэкпул
1 : 3
Вест Хэм
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкпул
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
25.01.2011 25 янв. 2011 вт 22:30
Блэкпул
2 : 3
Манчестер Юнайтед
25.01.2011 25 янв. 2011 вт 22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Блэкпул
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Блэкпул
1 : 2
Сандерленд
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Блэкпул
1
Сандерленд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 2
Блэкпул
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Бромвич
3
Блэкпул
2
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
12.01.2011 12 янв. 2011 ср 23:00
Блэкпул
2 : 1
Ливерпуль
12.01.2011 12 янв. 2011 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Блэкпул
2
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
04.01.2011 04 янв. 2011 вт 23:00
Блэкпул
1 : 2
Бирмингем Сити
04.01.2011 04 янв. 2011 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Блэкпул
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур