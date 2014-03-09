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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стефен Крэйни
№3
Защитник
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Команда
Флитвуд
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
22 июня 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
09.03.2014
09 марта 2014
вс
19:05
Манчестер Сити
1 : 2
Уиган Атлетик
09.03.2014
09 марта 2014
вс
19:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Сити
1
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала