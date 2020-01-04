Мэттью Гилкс
№25
Вратарь
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
4 июня 1982 (38) лет
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Флитвуд
1 : 2
Портсмут
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
1
Портсмут
2
был в запасе