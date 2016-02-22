Марк Хальстед
№21
Вратарь
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Команда
Шрусбери Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 янв. 1990 (31) год
Рост
191
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2016 22 февр. 2016 пн 22:45
Шрусбери Таун
0 : 3
Манчестер Юнайтед
22.02.2016 22 февр. 2016 пн 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Шрусбери Таун
0
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе