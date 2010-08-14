Ребен Рид
№9
Нападающий
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Команда
Олдхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 июля 1988 (32) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 19:30
Челси
6 : 0
Вест Бромвич
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Челси
6
Вест Бромвич
0
был в запасе