Роман Сойерс
№19
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 нояб. 1991 (29) лет
Рост
175
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
-:-
Саутгемптон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
-
Саутгемптон
-
07.03.2021 07 марта 2021 вс 15:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2021 07 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
Вест Бромвич
0 : 1
Эвертон
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Бромвич
0
Эвертон
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Брайтон & Хов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Манчестер Юнайтед
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Бромвич
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
был в запасе
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Вест Бромвич
0 : 5
Манчестер Сити
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Сити
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
Вест Бромвич
0 : 4
Арсенал
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Бромвич
0
Арсенал
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Вест Бромвич
0 : 5
Лидс
9'
9'
9'
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
9'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0
Лидс
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 19:30
Ливерпуль
1 : 1
Вест Бромвич
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:15
Вест Бромвич
0 : 3
Астон Вилла
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 23:00
Манчестер Сити
1 : 1
Вест Бромвич
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
Вест Бромвич
1 : 5
Кристал Пэлас
17'
17'
17'
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Бромвич
1
Кристал Пэлас
5
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
Вест Бромвич
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Бромвич
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур