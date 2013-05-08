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Олимпиада
Мауро Боселли
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
22 мая 1985 (35) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
англия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
2010/2011
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Палермо
2 : 3
Удинезе
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2
Удинезе
3
был в запасе
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Ювентус
1 : 0
Палермо
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
1
Палермо
0
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Интер
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
1
Интер
0
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Катания
1 : 1
Палермо
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 33 тур
Катания
1
Палермо
1
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 33 тур
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
Сампдория
1 : 3
Палермо
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
1
Палермо
3
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Палермо
2 : 0
Рома
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
2
Рома
0
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Милан
2 : 0
Палермо
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2
Палермо
0
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 2
Сиена
50'
50'
50'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1
Сиена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
03.03.2013
03 марта 2013
вс
14:30
Торино
0 : 0
Палермо
03.03.2013
03 марта 2013
вс
14:30
минуты: 1' - 49'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0
Палермо
0
минуты: 1' - 49' / Италия. Серия А, 27 тур
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
22:45
Палермо
0 : 0
Дженоа
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
22:45
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0
Дженоа
0
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Палермо
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Палермо
1
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 25 тур
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 1
Пескара
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1
Пескара
1
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 2
Аталанта
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур