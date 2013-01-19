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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Найл Рэнжер
№9
Нападающий
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Команда
Суиндон Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 апр. 1991 (29) лет
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2010/2011
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Рединг
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Рединг
2
был в запасе
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Норвич Сити
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Норвич Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:59
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:59
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Эвертон
2
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
03.12.2012
03 дек. 2012
пн
22:59
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Уиган Атлетик
03.12.2012
03 дек. 2012
пн
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Уиган Атлетик
0
был в запасе
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
Сток Сити
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сток Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Саутгемптон
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе