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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Харис Вучкич
№9
Полузащитник
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Словения
Дата рождения
21 авг. 1992 (28) лет
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
испания. кубок
лига наций. лига с
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
Кипр
1 : 0
Словения
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
минуты: 58' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Кипр
1
Словения
0
минуты: 58' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
17:00
Россия
2 : 1
Словения
27.03.2021
27 марта 2021
сб
17:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Россия
2
Словения
1
был в запасе