Шейн Фергюсон
№11
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
12 июля 1991 (29) лет
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Северная Ирландия
0 : 0
Болгария
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Северная Ирландия
0
Болгария
0
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Италия
2 : 0
Северная Ирландия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Италия
2
Северная Ирландия
0
был в запасе