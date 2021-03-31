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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Шейн Фергюсон
№11
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
12 июля 1991 (29) лет
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Северная Ирландия
0 : 0
Болгария
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Северная Ирландия
0
Болгария
0
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Италия
2 : 0
Северная Ирландия
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Италия
2
Северная Ирландия
0
был в запасе