Жора Оганесян
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 апр. 1987 (33) года
Рост
170
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сатурн
0
Локомотив
1
был в запасе