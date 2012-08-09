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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пит Велтхуйзен
№22
Вратарь
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Команда
Витесс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 нояб. 1986 (34) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
испания. примера
Сезон:
2012/2013
09.08.2012
09 авг. 2012
чт
21:00
Витесс
0 : 2
Анжи
09.08.2012
09 авг. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Витесс
0
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2012
02 авг. 2012
чт
18:00
Анжи
2 : 0
Витесс
02.08.2012
02 авг. 2012
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Анжи
2
Витесс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд