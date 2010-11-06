Такаши Ракуяма
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
11 авг. 1980 (40) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Ротор
0 : 1
Химки
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Ротор
0
Химки
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:30
Волгарь
2 : 2
Химки
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волгарь
2
Химки
2
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 15:00
Химки
0 : 3
Мордовия
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 15:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Химки
0
Мордовия
3
минуты: 78' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
1
Химки
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
Химки
2 : 2
Динамо
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Химки
2
Динамо
2
был в запасе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Сочи
0
Химки
2
минуты: 1' - 69' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:30
Балтика
3 : 1
Химки
9'
9'
9'
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:30
минуты: 1' - 67'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Балтика
3
Химки
1
минуты: 1' - 67' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
Химки
1 : 1
Иртыш
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Химки
1
Иртыш
1
минуты: 1' - 84' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:00
Химки
1 : 1
Урал
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Химки
1
Урал
1
минуты: 1' - 79' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Химки
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 19:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Химки
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 18:30
Химки
1 : 1
Луч
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 18:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Химки
1
Луч
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:30
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Химки
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур