Илиян Мицански
№19
Нападающий
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Команда
Карлсруэ
Гражданство
Болгария
Дата рождения
20 дек. 1985 (35) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Кайзерслаутерн
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1
Кайзерслаутерн
1
был в запасе
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 16:30
Кайзерслаутерн
1 : 0
Фрайбург
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
1
Фрайбург
0
был в запасе
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:30
Шальке-04
1 : 2
Кайзерслаутерн
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Шальке-04
1
Кайзерслаутерн
2
был в запасе