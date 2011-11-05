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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Илиян Мицански
№19
Нападающий
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Команда
Карлсруэ
Гражданство
Болгария
Дата рождения
20 дек. 1985 (35) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Кайзерслаутерн
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1
Кайзерслаутерн
1
был в запасе
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
16:30
Кайзерслаутерн
1 : 0
Фрайбург
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
1
Фрайбург
0
был в запасе
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
19:30
Шальке-04
1 : 2
Кайзерслаутерн
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Шальке-04
1
Кайзерслаутерн
2
был в запасе