Магайе Гуйе
№99
Нападающий
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Команда
Карабах
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
6 июля 1990 (30) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Карабах
1 : 1
Дюделанж
90'
90'
90'
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
90'
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Карабах
1
Дюделанж
1
был в запасе
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
АПОЭЛ
2 : 1
Карабах
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
2
Карабах
1
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
Карабах
2 : 2
АПОЭЛ
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карабах
2
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
Дюделанж
1 : 4
Карабах
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Дюделанж
1
Карабах
4
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Карабах
0 : 3
Севилья
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карабах
0
Севилья
3
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур