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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дмитрий Хомченовский
№10
Полузащитник
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Команда
Заря
Гражданство
Украина
Дата рождения
16 апр. 1990 (30) лет
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Брага
2 : 0
Заря
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брага
2
Заря
0
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Заря
1 : 4
АЕК
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Заря
1
АЕК
4
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Заря
1 : 2
Брага
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Заря
1
Брага
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Лестер Сити
3 : 0
Заря
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лестер Сити
3
Заря
0
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур