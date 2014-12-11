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Евро-2020
Легкая атлетика
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Франк Джа Джедже
№9
Нападающий
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Команда
Хиберниан
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
2 июня 1986 (34) года
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2014/2015
2013/2014
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Фиорентина
1 : 2
Динамо
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фиорентина
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Динамо
0 : 2
ПАОК
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
0
ПАОК
2
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
Генгам
2 : 0
Динамо
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Генгам
2
Динамо
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Динамо
0 : 0
Генгам
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 56'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Генгам
0
минуты: 1' - 56' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
Динамо
0 : 3
Фиорентина
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Динамо
0
Фиорентина
3
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
ПАОК
6 : 1
Динамо
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 33'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
6
Динамо
1
минуты: 1' - 33' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур