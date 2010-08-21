Чафик Нажих
№14
Нападающий
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Команда
Арль-Авиньон
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 авг. 1983 (37) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
Тулуза
2 : 1
Арль-Авиньон
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
2
Арль-Авиньон
1
был в запасе
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 22:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ланс
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 2 тур
Арль-Авиньон
0
Ланс
1
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 2 тур
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Сошо
2 : 1
Арль-Авиньон
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
минуты: 57' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сошо
2
Арль-Авиньон
1
минуты: 57' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур