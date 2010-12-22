Бенжамин Псауме
№7
Нападающий
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Команда
Арль-Авиньон
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 янв. 1985 (36) лет
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Ницца
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Арль-Авиньон
0
Ницца
0
был в запасе
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Арль-Авиньон
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Лилль
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Арль-Авиньон
0
Лилль
1
был в запасе
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
Валансьен
3 : 0
Арль-Авиньон
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
3
Арль-Авиньон
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Арль-Авиньон
2 : 4
Бордо
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Арль-Авиньон
2
Бордо
4
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Монако
0 : 0
Арль-Авиньон
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 13 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 21:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3
Кан
2
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
Лорьян
2 : 0
Арль-Авиньон
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Лион
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 18:00
минуты: 22' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Арль-Авиньон
1
Лион
1
минуты: 22' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
Брест
0 : 0
Арль-Авиньон
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 4
Осер
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 8 тур
Арль-Авиньон
0
Осер
4
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
Монпелье
3 : 1
Арль-Авиньон
44'
44'
44'
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 7 тур
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 22:00
Арль-Авиньон
0 : 3
Марсель
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 22:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Арль-Авиньон
0
Марсель
3
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ренн
81'
81'
81'
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Арль-Авиньон
0
Ренн
1
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 22:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ланс
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 22:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Арль-Авиньон
0
Ланс
1
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Сошо
2 : 1
Арль-Авиньон
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сошо
2
Арль-Авиньон
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур