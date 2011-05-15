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Евро-2020
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Олимпиада
Эммануэль Коррезе
№24
Полузащитник
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Команда
Арль-Авиньон
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 марта 1982 (39) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Арль-Авиньон
1 : 0
Тулуза
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 29'
Франция. Лига 1, 36 тур
Арль-Авиньон
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 29' / Франция. Лига 1, 36 тур
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
Лилль
5 : 0
Арль-Авиньон
29'
58'
29'
58'
29'
58'
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
5
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Нанси
0 : 0
Арль-Авиньон
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 32 тур
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Валансьен
51'
51'
51'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Арль-Авиньон
0
Валансьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Бордо
0 : 0
Арль-Авиньон
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 16' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 16' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0
Монако
2
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Кан
2 : 0
Арль-Авиньон
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 3
Лорьян
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Арль-Авиньон
3
Лорьян
3
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Лион
5 : 0
Арль-Авиньон
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
5
Арль-Авиньон
0
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Брест
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Арль-Авиньон
1
Брест
1
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Осер
1 : 1
Арль-Авиньон
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1
Арль-Авиньон
1
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Монпелье
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Арль-Авиньон
0
Монпелье
0
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Марсель
1 : 0
Арль-Авиньон
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Арль-Авиньон
0
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3
Кан
2
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Лорьян
2 : 0
Арль-Авиньон
54'
54'
54'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Лион
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Арль-Авиньон
1
Лион
1
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
Брест
0 : 0
Арль-Авиньон
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0
Арль-Авиньон
0
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 4
Осер
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Арль-Авиньон
0
Осер
4
был в запасе
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
22:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ланс
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Арль-Авиньон
0
Ланс
1
был в запасе
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Сошо
2 : 1
Арль-Авиньон
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Сошо
2
Арль-Авиньон
1
был в запасе