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Олимпиада
Альваро Меджиа
№2
Защитник
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Команда
Арль-Авиньон
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 янв. 1982 (39) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Ницца
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Арль-Авиньон
0
Ницца
0
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Арль-Авиньон
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Лилль
88'
88'
88'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Арль-Авиньон
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Нанси
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Арль-Авиньон
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Валансьен
3 : 0
Арль-Авиньон
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
3
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Арль-Авиньон
2 : 4
Бордо
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Арль-Авиньон
2
Бордо
4
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 4
Осер
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 24'
Франция. Лига 1, 8 тур
Арль-Авиньон
0
Осер
4
минуты: 1' - 24' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
Монпелье
3 : 1
Арль-Авиньон
64'
64'
64'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
22:00
Арль-Авиньон
0 : 3
Марсель
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Арль-Авиньон
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ренн
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Арль-Авиньон
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
Тулуза
2 : 1
Арль-Авиньон
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
2
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
22:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ланс
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Арль-Авиньон
0
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Сошо
2 : 1
Арль-Авиньон
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сошо
2
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур