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Олимпиада
Наби-Мусса Яттара
№30
Вратарь
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Команда
Арль-Авиньон
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
12 янв. 1984 (37) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Арль-Авиньон
1 : 0
Тулуза
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Арль-Авиньон
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Сент-Этьен
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Арль-Авиньон
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Нанси
0 : 0
Арль-Авиньон
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
0
Арль-Авиньон
0
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Валансьен
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Арль-Авиньон
0
Валансьен
1
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Бордо
0 : 0
Арль-Авиньон
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
0
Арль-Авиньон
0
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0
Монако
2
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Кан
2 : 0
Арль-Авиньон
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Арль-Авиньон
0
был в запасе
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 3
Лорьян
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Арль-Авиньон
3
Лорьян
3
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Лион
5 : 0
Арль-Авиньон
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
5
Арль-Авиньон
0
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Брест
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Арль-Авиньон
1
Брест
1
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Осер
1 : 1
Арль-Авиньон
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1
Арль-Авиньон
1
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Ренн
4 : 0
Арль-Авиньон
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
4
Арль-Авиньон
0
был в запасе
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Ницца
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Арль-Авиньон
0
Ницца
0
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Арль-Авиньон
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
2
Арль-Авиньон
0
был в запасе