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Олимпиада
Кирилье Мервиль
№16
Вратарь
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Команда
Кретель
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 апр. 1982 (38) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Ницца
3 : 2
Арль-Авиньон
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3
Арль-Авиньон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
Лилль
5 : 0
Арль-Авиньон
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
5
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Нанси
0 : 0
Арль-Авиньон
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Монпелье
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 23 тур
Арль-Авиньон
0
Монпелье
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 23 тур
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Марсель
1 : 0
Арль-Авиньон
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Ренн
4 : 0
Арль-Авиньон
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
4
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Ницца
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Арль-Авиньон
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Арль-Авиньон
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Лилль
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Арль-Авиньон
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Нанси
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Арль-Авиньон
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Валансьен
3 : 0
Арль-Авиньон
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
3
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Арль-Авиньон
2 : 4
Бордо
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Арль-Авиньон
2
Бордо
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
0 : 0
Арль-Авиньон
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Лорьян
2 : 0
Арль-Авиньон
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Лион
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Арль-Авиньон
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
Брест
0 : 0
Арль-Авиньон
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 4
Осер
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Арль-Авиньон
0
Осер
4
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
Монпелье
3 : 1
Арль-Авиньон
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3
Арль-Авиньон
1
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
22:00
Арль-Авиньон
0 : 3
Марсель
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Арль-Авиньон
0
Марсель
3
был в запасе
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