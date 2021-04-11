Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Мальта
Бельгия
Норвегия
Китай
Германия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Нолан Ру
№26
Нападающий
Подписаться
Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 марта 1988 (33) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2010/2011
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Брест
-:-
Ним
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
-
Ним
-
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Ним
1 : 1
Монпелье
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1
Монпелье
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Ницца
2 : 1
Ним
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Ним
1
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Ним
1 : 1
Нант
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1
Нант
1
был в запасе
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
Ним
1 : 0
Лорьян
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1
Лорьян
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Ним
3 : 4
Монако
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3
Монако
4
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Анжер
3 : 1
Ним
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
3
Ним
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
Марсель
1 : 2
Ним
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ним
0 : 1
Лилль
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0
Лилль
1
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Страсбур
5 : 0
Ним
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
5
Ним
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ним
1 : 3
Дижон
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1
Дижон
3
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
2 : 2
Ним
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Ним
0 : 2
Ницца
60'
60'
60'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Лорьян
3 : 0
Ним
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3
Ним
0
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
23:00
Ним
0 : 2
Марсель
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ним
0
Марсель
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Монако
3 : 0
Ним
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
3
Ним
0
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Реймс
0 : 1
Ним
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
0
Ним
1
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Ним
1 : 5
Анжер
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ним
1
Анжер
5
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Ним
0 : 1
Метц
40'
40'
40'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ним
0
Метц
1
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 9 тур
Показать все игры