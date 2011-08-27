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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Бруно Груги
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 апр. 1983 (37) лет
Рост
171
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
2010/2011
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
Ницца
0 : 0
Брест
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
0
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
Брест
1 : 1
Лион
40'
40'
40'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
1
Лион
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
22:00
Валансьен
0 : 0
Брест
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Валансьен
0
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
Брест
2 : 2
Эвиан
39'
39'
39'
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
39'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
2
Эвиан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур