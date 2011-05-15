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Евро-2020
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Олимпиада
Грэгори Лоренци
№26
Защитник
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Команда
Арль-Авиньон
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 дек. 1983 (37) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Арль-Авиньон
1 : 0
Тулуза
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Арль-Авиньон
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Ницца
3 : 2
Арль-Авиньон
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3
Арль-Авиньон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Сент-Этьен
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Арль-Авиньон
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
Лилль
5 : 0
Арль-Авиньон
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
5
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Нанси
0 : 0
Арль-Авиньон
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Валансьен
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Арль-Авиньон
0
Валансьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
2'
2'
2'
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Кан
2 : 0
Арль-Авиньон
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Лион
5 : 0
Арль-Авиньон
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
5
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Брест
24'
24'
24'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Арль-Авиньон
1
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Осер
1 : 1
Арль-Авиньон
54'
54'
54'
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Монпелье
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Арль-Авиньон
0
Монпелье
0
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Марсель
1 : 0
Арль-Авиньон
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Арль-Авиньон
0
был в запасе
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Брест
0 : 0
Марсель
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0
Марсель
0
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Брест
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
1
Брест
1
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
Лилль
3 : 1
Брест
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
3
Брест
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Брест
2 : 0
Сент-Этьен
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Бордо
0 : 2
Брест
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Брест
2
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
Брест
0 : 0
Арль-Авиньон
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0
Арль-Авиньон
0
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
Монако
0 : 1
Брест
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
0
Брест
1
был в запасе
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