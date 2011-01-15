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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ливио Набаб
№22
Нападающий
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Команда
Осер
Гражданство
Гваделупа
Дата рождения
14 июня 1988 (32) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Брест
1 : 3
Кан
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Кан
3
был в запасе
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Кан
1 : 0
Ренн
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
1
Ренн
0
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3
Кан
2
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Кан
2 : 3
Нанси
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
2
Нанси
3
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
Валансьен
2 : 1
Кан
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Валансьен
2
Кан
1
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
Лорьян
0 : 1
Кан
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
0
Кан
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
20:00
Осер
1 : 1
Кан
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
1
Кан
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
22:00
Кан
0 : 2
Брест
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
22:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
0
Брест
2
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
18:00
Монпелье
0 : 0
Кан
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
18:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0
Кан
0
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
18:00
Кан
3 : 2
Лион
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
3
Лион
2
был в запасе
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Марсель
1 : 2
Кан
90'
90'
90'
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
1
Кан
2
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур