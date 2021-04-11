Ромен Амума
№21
Нападающий
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 марта 1987 (34) года
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
-:-
Бордо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
-
Бордо
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
37'
37'
37'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 52'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
минуты: 1' - 52' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
74'
74'
74'
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0
Лион
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
19'
19'
19'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
19'
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Сент-Этьен
2 : 2
Ним
26'
26'
26'
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2
Ним
2
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Анжер
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Анжер
0
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 0
Сент-Этьен
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 12 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 23:00
Лион
2 : 1
Сент-Этьен
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 23:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
2
Сент-Этьен
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 15:00
Сент-Этьен
0 : 1
Монпелье
51'
51'
51'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Метц
2 : 0
Сент-Этьен
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
90'
90'
90'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 18:00
Ланс
2 : 0
Сент-Этьен
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 18:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
2
Сент-Этьен
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 18:00
Сент-Этьен
0 : 3
Ренн
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
0
Ренн
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур