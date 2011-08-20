Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Англия
Мальта
Бельгия
Норвегия
Китай
Германия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бранко Лазаревич
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
14 мая 1984 (36) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
2010/2011
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
Кан
1 : 2
Лилль
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Кан
1
Лилль
2
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Сошо
1 : 2
Кан
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сошо
1
Кан
2
был в запасе
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
Кан
1 : 0
Валансьен
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Кан
1
Валансьен
0
был в запасе