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Евро-2020
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Олимпиада
Томас Арто
№28
Защитник
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Команда
Салернитана
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 июля 1988 (32) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
0
Удинезе
1
был в запасе
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
Милан
4 : 1
Верона
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
4
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Верона
1 : 3
СПАЛ
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1
СПАЛ
3
был в запасе
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
21:45
Дженоа
3 : 1
Верона
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3
Верона
1
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0
Сассуоло
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Верона
0 : 5
Аталанта
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
0
Аталанта
5
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:45
Верона
1 : 0
Кьево
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
1
Кьево
0
был в запасе
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
22:45
Лацио
2 : 0
Верона
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
2
Верона
0
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Верона
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
2
Верона
0
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Фиорентина
1 : 4
Верона
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
1
Верона
4
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Верона
0 : 3
Кротоне
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
0
Кротоне
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
Наполи
2 : 0
Верона
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
22:45
Верона
1 : 3
Ювентус
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Удинезе
4 : 0
Верона
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
4
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:30
Верона
3 : 0
Милан
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
3
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
СПАЛ
2 : 2
Верона
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
2
Верона
2
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
Сассуоло
0 : 2
Верона
11'
67'
11'
67'
11'
67'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
22:45
Верона
1 : 2
Интер
90'
90'
90'
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
19:30
Аталанта
3 : 0
Верона
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
3
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
13:30
Кьево
3 : 2
Верона
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
3
Верона
2
был в запасе
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