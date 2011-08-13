Томас Босмель
№1
Вратарь
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Команда
Арль-Авиньон
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 апр. 1988 (32) года
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Сошо
1 : 2
Кан
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сошо
1
Кан
2
был в запасе
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Кан
1 : 0
Валансьен
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Кан
1
Валансьен
0
был в запасе