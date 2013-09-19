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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стивен Джозеф-Монроуз
№28
Нападающий
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Команда
Габала
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 июля 1990 (30) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2013/2014
2012/2013
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Динамо
0 : 1
Генк
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
0
Генк
1
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур