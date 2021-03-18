Серж Орье
№24
Защитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
24 дек. 1992 (28) лет
Рост
176
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
Динамо
3 : 0
Тоттенхэм
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 107'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
3
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 107' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Динамо
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Тоттенхэм
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала