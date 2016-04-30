Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Англия
Мальта
Бельгия
Норвегия
Китай
Германия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рэми Мулумба
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Газелек
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
2 нояб. 1992 (28) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2010/2011
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Лорьян
0 : 1
Лилль
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
0
Лилль
1
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лорьян
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Сент-Этьен
2
Лорьян
0
был в запасе
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
Бастия
0 : 0
Лорьян
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Бастия
0
Лорьян
0
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Труа
0 : 1
Лорьян
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Труа
0
Лорьян
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
83'
83'
83'
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2
Реймс
0
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
Ренн
2 : 2
Лорьян
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2
Лорьян
2
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Лорьян
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3
Лорьян
0
был в запасе
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лорьян
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2
Лорьян
3
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
Лорьян
0 : 0
Ницца
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ницца
0
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Газелек
1 : 1
Лорьян
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Газелек
1
Лорьян
1
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
15:00
Марсель
1 : 1
Лорьян
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
15:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
1
Лорьян
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
Лорьян
3 : 2
Бордо
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
3
Бордо
2
был в запасе