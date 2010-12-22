Лукас Веронезе
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 февр. 1991 (30) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Ницца
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Арль-Авиньон
0
Ницца
0
был в запасе
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Брест
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
1
Брест
1
был в запасе
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
Ницца
1 : 2
Ренн
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
1
Ренн
2
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
Сошо
4 : 0
Ницца
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Сошо
4
Ницца
0
был в запасе