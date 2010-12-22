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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Лукас Веронезе
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 февр. 1991 (30) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Ницца
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Арль-Авиньон
0
Ницца
0
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Брест
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
1
Брест
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
Ницца
1 : 2
Ренн
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
1
Ренн
2
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
Сошо
4 : 0
Ницца
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Сошо
4
Ницца
0
был в запасе