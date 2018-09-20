Аатиф Шаешу
№92
Полузащитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Марокко
Дата рождения
2 июля 1986 (34) года
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Динамо
4 : 1
Фенербахче
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
4
Фенербахче
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур