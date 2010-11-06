Кристофер Миссилу
№39
Полузащитник
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Команда
Осер
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 июля 1992 (28) лет
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 21:00
Сошо
1 : 1
Осер
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сошо
1
Осер
1
был в запасе