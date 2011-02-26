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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Висент Акапанди
№26
Полузащитник
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Команда
Осер
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 февр. 1990 (31) год
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
23:00
Бордо
3 : 0
Осер
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
3
Осер
0
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Осер
1 : 1
Арль-Авиньон
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1
Арль-Авиньон
1
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Нанси
3 : 1
Осер
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Нанси
3
Осер
1
был в запасе