Висент Акапанди
№26
Полузащитник
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Команда
Осер
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 февр. 1990 (31) год
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 23:00
Бордо
3 : 0
Осер
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
3
Осер
0
был в запасе
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
Осер
1 : 1
Арль-Авиньон
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1
Арль-Авиньон
1
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
Нанси
3 : 1
Осер
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Нанси
3
Осер
1
был в запасе