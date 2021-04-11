Кевин Малку
№25
Защитник
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Команда
Фиорентина
Гражданство
Франция
Дата рождения
31 июля 1991 (29) лет
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:45
Фиорентина
-:-
Аталанта
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
-
Аталанта
-
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2
Милан
3
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
Беневенто
1 : 4
Фиорентина
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1
Фиорентина
4
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Фиорентина
3 : 3
Парма
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3
Парма
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Фиорентина
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 24 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
Фиорентина
3 : 0
Специя
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3
Специя
0
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Фиорентина
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Фиорентина
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:45
Фиорентина
0 : 2
Интер
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0
Интер
2
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Наполи
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2
Наполи
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Интер
1 : 0
Наполи
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1
Наполи
0
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Наполи
2 : 1
Сампдория
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2
Сампдория
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
4 : 0
Рома
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
4
Рома
0
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 20:00
Наполи
0 : 2
Сассуоло
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
0
Сассуоло
2
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Беневенто
1 : 2
Наполи
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
1
Наполи
2
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Наполи
4 : 1
Аталанта
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
4
Аталанта
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур