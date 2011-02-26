Теренсе Макенго
№15
Нападающий
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Команда
Шатору
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 июня 1992 (28) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
Монако
2 : 2
Кан
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Кан
2
был в запасе