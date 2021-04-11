Нампалис Менди
№24
Полузащитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 июня 1992 (28) лет
Рост
168
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
Вест Хэм
-:-
Лестер Сити
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
-
Лестер Сити
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Сити
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
2
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Лестер Сити
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
5
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Лестер Сити
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брайтон & Хов
1
Лестер Сити
2
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Лестер Сити
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Лестер Сити
1 : 3
Арсенал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лестер Сити
1
Арсенал
3
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Фулхэм
0 : 2
Лестер Сити
72'
72'
72'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0
Лестер Сити
2
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
Эвертон
1 : 1
Лестер Сити
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
минуты: 42' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Лестер Сити
1
минуты: 42' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Лестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лестер Сити
2
был в запасе
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 18:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Лестер Сити
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Юнайтед
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лестер Сити
2
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Лестер Сити
0 : 2
Эвертон
15'
15'
15'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лестер Сити
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
Лестер Сити
3 : 0
Брайтон & Хов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лестер Сити
3
Брайтон & Хов
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 11 тур