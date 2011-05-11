Франк Л'Хостис
№30
Вратарь
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Команда
Клермон
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 апр. 1990 (31) год
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Сошо
3 : 0
Монако
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3
Монако
0
был в запасе
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
Кан
0 : 0
Монако
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
0
Монако
0
был в запасе