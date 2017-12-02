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Олимпиада
Абдул Камара
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
20 февр. 1990 (31) год
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2011/2012
2010/2011
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
Труа
0 : 1
Генгам
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
0
Генгам
1
был в запасе
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Генгам
0 : 0
Монпелье
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Генгам
0
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
19:00
Марсель
1 : 0
Генгам
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
1
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
Генгам
1 : 1
Анжер
14'
14'
14'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
14'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
1
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
22:00
Монако
6 : 0
Генгам
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
6
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Амьен
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Генгам
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
Генгам
2 : 0
Ренн
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
2
Ренн
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Тулуза
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Генгам
1
Тулуза
1
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
Бордо
3 : 1
Генгам
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
3
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
21:00
Генгам
1 : 0
Лилль
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Лион
2 : 1
Генгам
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Генгам
2 : 0
Страсбур
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
2
Страсбур
0
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
Ницца
2 : 0
Генгам
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
2
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
Метц
1 : 3
Генгам
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 54'
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
1
Генгам
3
минуты: 1' - 54' / Франция. Лига 1, 1 тур