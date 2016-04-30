Яссин Джеббур
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 авг. 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
Кан
0 : 0
Бастия
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
0
Бастия
0
был в запасе
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
Тулуза
4 : 0
Бастия
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
4
Бастия
0
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 18:00
Бастия
2 : 1
Марсель
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Бастия
2
Марсель
1
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 16:00
Бордо
1 : 1
Бастия
20.03.2016 20 марта 2016 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
1
Бастия
1
был в запасе
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Бастия
2 : 0
Реймс
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2
Реймс
0
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:00
Труа
1 : 1
Бастия
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1
Бастия
1
был в запасе
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Бастия
1 : 2
Монако
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
1
Монако
2
был в запасе
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
Бастия
1 : 0
Бордо
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бастия
1
Бордо
0
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 16 тур
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 21:00
Бастия
1 : 3
Ницца
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
1
Ницца
3
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 22:00
Марсель
4 : 1
Бастия
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
4
Бастия
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 15:00
Сент-Этьен
2 : 1
Бастия
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
2
Бастия
1
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 21:00
Бастия
3 : 0
Генгам
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 21:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бастия
3
Генгам
0
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 18:00
Лорьян
1 : 1
Бастия
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 18:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1
Бастия
1
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
Бастия
2 : 1
Ренн
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бастия
2
Ренн
1
был в запасе