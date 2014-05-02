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Олимпиада
Семен Булгару
№4
Защитник
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Команда
Дачия
Гражданство
Молдова
Дата рождения
26 мая 1985 (35) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
02.05.2014
02 мая 2014
пт
15:30
Волга
0 : 1
Краснодар
02.05.2014
02 мая 2014
пт
15:30
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Волга
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
15:30
Зенит
2 : 0
Волга
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Зенит
2
Волга
0
был в запасе
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
Волга
0 : 5
Динамо
33'
33'
33'
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Волга
0
Динамо
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
18:00
Локомотив
3 : 0
Волга
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
3
Волга
0
был в запасе
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 2
Волга
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
2
Волга
2
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
19:15
Волга
2 : 1
Рубин
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Волга
2
Рубин
1
был в запасе
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
18:00
Волга
0 : 2
Амкар
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
14:45
Волга
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
68'
68'
68'
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Волга
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
Томь
1 : 0
Волга
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Томь
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
Волга
2 : 1
Анжи
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Волга
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
14:45
Волга
0 : 1
Спартак
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Волга
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
20:00
Краснодар
3 : 0
Волга
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Краснодар
3
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
17:30
Волга
1 : 0
Ахмат
90'
90'
90'
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Волга
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
19:00
Ростов
4 : 0
Волга
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ростов
4
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 3
Зенит
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Волга
1
Зенит
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
27.07.2013
27 июля 2013
сб
15:30
Урал
1 : 2
Волга
27.07.2013
27 июля 2013
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Урал
1
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.07.2013
20 июля 2013
сб
17:30
Волга
1 : 2
Локомотив
20.07.2013
20 июля 2013
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Волга
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
14.07.2013
14 июля 2013
вс
12:30
Динамо
2 : 2
Волга
26'
26'
26'
14.07.2013
14 июля 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Динамо
2
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур