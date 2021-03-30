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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Душан Тадич
№10
Полузащитник
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Команда
Аякс
Гражданство
Сербия
Дата рождения
20 нояб. 1988 (32) года
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
Азербайджан
1 : 2
Сербия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
минуты: 1' - 75'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Азербайджан
1
Сербия
2
минуты: 1' - 75' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Сербия
2 : 2
Португалия
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 82'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сербия
2
Португалия
2
минуты: 1' - 82' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Сербия
3 : 2
Ирландия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 77'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Сербия
3
Ирландия
2
минуты: 1' - 77' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур