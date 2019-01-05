Майкел Кифтенбельд
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
26 июня 1990 (30) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Вест Хэм
2 : 0
Бирмингем Сити
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Хэм
2
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала