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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Барт Буйссе
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
16 окт. 1986 (34) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Брюгге
1 : 2
Бордо
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брюгге
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
Брюгге
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
2
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Брюгге
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
Брюгге
2 : 0
Маритиму
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брюгге
2
Маритиму
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Бордо
4 : 0
Брюгге
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бордо
4
Брюгге
0
был в запасе