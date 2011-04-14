Вилко Де Вогт
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
17 сент. 1975 (45) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.04.2011 14 апр. 2011 чт 22:05
Твенте
1 : 3
Вильярреал
14.04.2011 14 апр. 2011 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Твенте
1
Вильярреал
3
был в запасе