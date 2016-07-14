Арно Джум
№16
Полузащитник
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Команда
Хартс
Гражданство
Камерун
Дата рождения
2 мая 1989 (31) год
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:30
Биркиркара
0 : 0
Хартс
89'
89'
89'
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Биркиркара
0
Хартс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд